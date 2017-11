Gedaan met klein en groot beschrijf voor registratierechten LVA

04u42

Bron: Belga 0 Photo News Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein (Open Vld) "Het is de bedoeling naar één tarief te gaan voor de registratierechten dat niet meer afhankelijk is van het kadastraal inkomen (KI), maar van de aankoopprijs." Dat zegt Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein (Open Vld) vandaag in De Tijd.

Wie vandaag een huis of appartement koopt, moet boven op de aankoopsom ook verkooprechten of registratiebelasting betalen. In Vlaanderen is dat standaard 10 procent op de aankoopsom - het zogenaamde groot beschrijf. Voor de aankoop van een 'bescheiden woning' geldt een verminderd tarief van 5 procent of klein beschrijf. 'Bescheiden' betekent dat de woning maar een beperkt KI mag hebben.

Alleen: het KI is al sinds 1974 niet meer geactualiseerd. Zo is het perfect mogelijk dat een oudere villa op het platteland onder klein beschrijf valt en een appartementje in de stad onder groot beschrijf.

Daarom wil Tommelein dus naar één tarief gaan voor de registratierechten dat niet meer afhankelijk is van het KI, maar van de aankoopprijs. "Dat tarief zal liggen tussen de 5 procent die nu geldt voor een klein beschrijf en de 10 procent voor een groot beschrijf."