Gedaan met kamperen: Vlaamse regering akkoord over hervorming inschrijvingssysteem scholen TT

07 september 2018

13u32

Bron: Belga 0 De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over het inschrijvingsrecht op scholen. Scholen met een capaciteitstekort zullen verplicht een digitaal aanmeldingssysteem moeten hanteren. Er komt ook één inschrijvingsdatum voor heel Vlaanderen.

In het secundair onderwijs wordt loting het leidende principe om leerlingen te ordenen. Bij de toewijzing wordt de schoolkeuze van ouders en leerlingen maximaal in rekening genomen. De dubbele contingentering verdwijnt en scholen krijgen de mogelijkheid om 20% van de vrije plaatsen voor te behouden voor ondervertegenwoordigde groepen. In het basisonderwijs blijven de afstand tot de school en de schoolkeuze bepalend voor de ordening van leerlingen. De dubbele contingentering blijft er ook behouden als middel om een evenwichtige sociale mix te garanderen. In de Brusselse Nederlandstalige scholen wordt de voorrang voor Nederlandstalige leerlingen opgetrokken van 55% naar 65%.

“Dit nieuw inschrijvingsrecht maakt een einde aan kamperen, respecteert maximaal de schoolkeuze van ouders en leerlingen en sluit discriminatie en segregatie bij inschrijving uit”, zegt de Vlaamse regering. Kinderen die al broers of zussen hebben op een school of kinderen van personeel krijgen voorrang, maar voor het overige beslist het lot over de felbegeerde inschrijvingen.

Scholen met capaciteitsproblemen zullen ouders voortaan verplicht digitaal moeten laten aanmelden. In Brussel, Gent en Antwerpen moeten alle scholen verplicht centraal aanmelden. “Op die manier verdwijnen de kampeerrijen. Bovendien hebben ouders en leerlingen bij inschrijving al een goed zicht op de mogelijke studievoortgang en krijgen zij meer tijd om verschillende scholen te bezoeken. Door met één startdatum te werken voor de inschrijvingen en deze centraal te registreren vermijden we ook dubbele inschrijvingen. Dit alles zal de planlast voor scholen verminderen.”