Gecontesteerde Vlaams Belanger maakt in dronken toestand amok tegen politie Hans Verbeke Peter Lanssens

14 september 2018

12u17 0 Steve Vanneste (29), Vlaams Belanger en kandidaat voor zijn partij bij de gemeenteraadsverkiezingen in Kortrijk, is deze voormiddag opgepakt door de politie van Ieper. De man was, niet voor het eerst, dronken en bijzonder agressief. Plaatselijk VB-voorzitter Wouter Vermeersch heeft Vanneste inmiddels van de kieslijst geschrapt.

Vanneste kwam een dikke maand geleden al in het nieuws toen hij het in Kortrijk ’s nachts aan de stok kreeg met de uitbater van een nachtwinkel. Ook riskeert hij een proces omdat hij in Ieper twee jonge mensen probeerde omver te rijden en hen vervolgens ook aanviel.

Rond half tien deze morgen liep bij de politie van de zone Arro Ieper een melding binnen dat een automobilist in de Boomgaardstraat in Ieper een boompje had aangereden. Steve Vanneste baat in de directe omgeving café Sherlock uit. De getuige gaf de politie een beschrijving van het weggereden voertuig. De ploegen op de baan werden gevraagd uit te kijken naar de wagen in kwestie. “Korte tijd later merkte een inspecteur op een scooter de beschreven auto op”, zegt hoofdcommissaris Aeck. “Hij slaagde erin de bestuurder te doen stoppen vlakbij de rotonde .” De inspecteur op de scooter kreeg intussen versterking van collega’s.

Buiten zinnen

“De betrokkene was bijzonder agressief”, zegt Aeck. “Omdat hij niet voor rede vatbaar was, zat er niks anders op dan hem te overmeesteren en te boeien.” Volgens getuigen was de bestuurder, Steve Vanneste, buiten zinnen en hield hij niet op met schreeuwen tegen de politie. De Kortrijkzaan, die onder invloed van alcohol verkeerde toen hij werd opgepakt, wordt nu verhoord door de politie. Mogelijk wordt hij ter beschikking gesteld van het parket.

Vanneste schrijft met het voorval van deze morgen een nieuwe episode in de reeks kwalijke incidenten waarin hij het jongste jaar was betrokken. Eind 2017 registreerden beelden van bewakingscamera’s aan de Menenpoort in Ieper hoe hij twee mannen achtervolgde met wie hij op café in een discussie was geraakt. Volgens één van de betrokkenen probeerde Vanneste hen meermaals omver te rijden. Uiteindelijk kwam het tot een schermutseling op straat. De raadkamer beslist op 28 september of Vanneste voor de feiten wordt vervolgd.

Kandidaat

Begin augustus was er ook al commotie rond zijn persoon toen hij in Kortrijk ’s nachts de uitbater van een nachtwinkel allerlei racistische verwijten naar het hoofd slingerde. Vanneste verontschuldigde zich nadien en zei dat hij was uitgedaagd. Tegelijk besliste hij ook om zich terug te trekken als kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen. Maar eerder deze week bleek plots dat voor hem toch nog een (weliswaar veel lagere) plaats op de lijst van Vlaams Belang is voorbehouden.