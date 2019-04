Gecontesteerde nieuwe lichtenregeling op A12 wordt nogmaals aangepast SPS

11 april 2019

12u05

Bron: Belga 6 Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat morgen opnieuw enkele aanpassingen doorvoeren aan de nieuwe lichtenregeling van vijf kruispunten op de A12 in Aartselaar en Wilrijk. Ditmaal is het de bedoeling om de filedruk in de zijstraten van de parallelle Boomsesteenweg (N177) te verlichten. Dat betekent dat het verkeer op de A12 zelf weer iets minder lang groen zal hebben.

De nieuwe lichtenregeling op de A12 zorgt al weken voor langere files tijdens de spits. Volgens AWV is dat onvermijdelijk, aangezien de lichtenregeling conflictvrij werd gemaakt om de veiligheid te verhogen. Door meer weggebruikers afzonderlijk groen licht te geven, moet de rest van het verkeer telkens wat langer voor het rode licht staan.

Na de ingebruikname van de eerste aangepaste kruispunten half maart greep AWV al na een dag in om het verkeer op de A12 zelf langer groen licht te geven. Dat maakte grotendeels een einde aan het fileleed op die hoofdbaan, maar in de zijstraten nam de hinder alleen nog toe. AWV voerde intussen ook een al geplande snelheidsverlaging in tot 70 km/u op de A12 en 50 km/u op de N177.

Vanaf morgen wordt de lichtenregeling opnieuw wat aangepast ten voordele van de zijstraten. AWV zegt de situatie ook de komende weken en maanden te blijven opvolgen en indien nodig bijkomende optimalisaties te zullen uitvoeren.