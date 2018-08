Gechanteerde schepen en uitbaters zomerbar dienen klacht in nadat buurtbewoner stiekem honderden foto's maakt van privéfeest met naakte gasten Hans Verbeke & Alexander Haezebrouck

09 augustus 2018

14u13

Bron: Eigen berichtgeving, belga 334 In het anders zo vredige Langemark is opschudding ontstaan omwille van een privéfeest in de populaire zomerbar La Brasa. Een aantal gasten had het daar blijkbaar zo warm dat prompt alle kleren uitvlogen. Aan de bar was het duidelijk een vrolijke bedoening. De drank vloeide rijkelijk en er werd ook duchtig geflikflooid. Eén van de gasten was Frank Gheeraert, een Open Vld-schepen uit de gemeente die er met zijn echtgenote aanwezig zou zijn geweest. Hij is te zien op diverse van honderden beelden die een buurtbewoner heimelijk maakte en voelt zich gechanteerd. Zowel Gheeraert als de uitbaters van La Brasa dienen een klacht in.

De man in kwestie wilde eigenlijk gaan protesteren tegen de lawaaioverlast, maar besloot foto’s te nemen toen hij zag wat zich in de zomerbar afspeelde. Ongeveer een kwart van de 800 beelden circuleert intussen op sociale media. "Dit is duidelijk een politieke beschadigingsoperatie", fulmineert de schepen. "Ik ben die avond (dinsdag, red.) naar een verjaardagsfeestje geweest in private kring. Het was bijzonder warm, moet u weten. Misschien wel de heetste dag van de hele zomer. Het klopt dat daar enkele vrouwen topless rondliepen. En toen we op een bepaald moment met bijna iedereen in het zwembad gesprongen zijn, waren er ook veel mannen die geen kleren meer droegen. Maar ik herhaal: het ging om een privéfeest. Daar heeft niemand zich mee te bemoeien. De politie is een onderzoek gestart naar de herkomst van de foto’s. Daar zal dus nog een staartje aan komen."

"Of ik dikwijls naar verjaardagsfeestjes ga waar vrouwen topless rondlopen? Dat vind ik een arrogante vraag. Ik wens daar niet op te antwoorden. In mijn vrije tijd doe ik wat ik wil."

"Voyeurisme en chantage"

Gheeraert verwijderde intussen op zijn Facebook-account een opmerkelijk bericht over de zaak. "Bericht aan de anonieme persoon die denkt mij te kunnen chanteren", klonk het daarin. "Persoonlijk kan ik er eens goed mee lachen... maar mijn kinderen kunnen dat niet! Ik laat het hier niet bij. Kan iedereen die de chantagemail ontvangen heeft mij een privéberichtje sturen?"

Volgens Gheeraert vond het privéfeest met 20 vrienden plaats in aanwezigheid van uitsluitend volwassenen. "Het was volledig afgesloten van de straatkant zonder mogelijkheid tot inkijk", zegt hij in een persmededeling. "Bijgevolg werden geen strafbare feiten gepleegd. Wie wél strafbare feiten heeft gepleegd, is de onbekende die de foto’s heeft genomen. Meer bepaald gaat het hier over de schending van de privacy (voyeurisme), aanranding van de eerbaarheid en poging tot chantage."

"Hiervoor heeft hij of zij zelfs bijzondere inspanningen moeten leveren om vanuit een maïsveld op wel 100 meter van de openbare weg deze foto’s te nemen. Intussen gaan deze foto’s al viraal."

Klacht tegen onbekenden

Gheeraert heeft klacht ingediend tegen onbekenden. "Ik heb gevraagd aan de politie om onmiddellijk onderzoek in te stellen. Ze nemen dit feit bijzonder ernstig."

De schepen ziet geen reden om alle evenementen in de zomerbar La Brasa af te gelasten. De persoon die de foto’s nam, heeft dat geëist in een bericht dat werd gestuurd naar een aantal raadsleden in de gemeente. "Als op die eis niet wordt ingegaan voor 18 uur vandaag dreigt de melder ermee om alle foto’s over te maken aan de media", zegt Gheeraert. "We zien echter geen reden om de evenementen in La Brasa af te gelasten. De zomerbar opereert binnen alle wettelijke bepalingen. We laten ons als gemeentebestuur niet opjagen, intimideren noch chanteren en laten het gerecht in deze zijn werk doen."

Gheeraert betreurt de persoonlijke aanvallen. "Ik vraag sereniteit, niet in het minst voor mijn kinderen. De komende dagen zal ik in overleg met mijn partij in alle rust bekijken hoe ik met deze situatie verder zal omgaan."

"Beelden zijn, ahum... sprekend"

De Langemarkse burgemeester Alain Wyffels (CD&V) zit bijzonder verveeld met de zaak. "Ook ik heb deze voormiddag een link ontvangen waarmee de foto’s konden gedownload worden. De beelden zijn, ahum… sprekend."

“Er is een grens overschreden, zoveel is duidelijk. En dan heb ik het niet in de eerste plaats over het gedrag van schepen Gheeraert, maar wel over het feit dat dergelijke foto’s in het geniep gemaakt en dan ook nog eens verspreid worden. Als burgemeester wil ik niks goedpraten. Ik stel vast dat in deze zaak niet alleen de privacy van een natuurlijke persoon geschonden wordt, maar ook die van een politicus. Het lijken wel Amerikaanse toestanden."

"Van mij zal u zo'n beelden niet zien"

"Over de toekomst van Frank Gheeraert als schepen is Wyffels duidelijk. “Zolang hij naar behoren kan functioneren in zijn politieke rol zie ik geen probleem. Verliest hij door deze onverkwikkelijke zaak zijn moreel gezag, dan wordt het moeilijk en moeten er beslissingen worden genomen. Maar dat is vandaag nog niet aan de orde. Schepen Gheeraert en zijn partij Open VLD moeten zelf nadenken hoe het nu verder moet."

Wyffels veroordeelt zijn coalitiepartner niet. “Het is niet aan mij of mijn partij om een standpunt in te nemen. Maar het spreekt voor zich dat dergelijk gedrag voor iemand in een politieke functie niet evident is, ook zonder dat het op één of andere manier aan het licht komt. U zult van mij alvast geen dergelijke beelden te zien krijgen.”

"Ik mag toch naakt in mijn tuin rondwandelen?"

Rik Ostijn, de zaakvoerder van La Brasa, begrijpt de hele heisa niet. "Het ging om een privéfeestje met enkele vrienden van mij", zegt hij. "Als ik daar dan naakt in mijn tuin wil rondwandelen, dan mag ik dat toch? Blijkbaar heeft iemand vanuit het maïsveld foto’s genomen van het feestje. Dat is een schending van de privacy. De persoon die dit gedaan heeft, is volledig fout bezig. Ik ga klacht indienen bij de politie voor de schending van mijn privacy."

Hoofdcommissaris: "Altijd de context bekijken"

Volgens hoofdcommissaris Georges Aeck valt er juridisch weinig tot niks te zeggen over een privéfeest waarbij mensen naakt rondlopen. "Als daar geen minderjarigen bij aanwezig zijn en er geen strafbare feiten gepleegd worden, is er geen probleem", zegt Aeck. "Als volwassen mensen op zo'n feest zien wat er gebeurt en beslissen om daar actief aan deel te nemen, is dat hun goed recht. De kaarten liggen anders als er beelden van zo'n feest worden verspreid. Voor zover ik weet, gebeurde dat hier niet met toestemming van de betrokkenen."

"De vraag stelt zich ook of de beelden heimelijk werden genomen. De kwestie van schending van de privacy speelt hier. Het lijkt me logisch dat dit onderzocht wordt. Je moet altijd de context zien waarin één en ander gebeurt. In adamskostuum rondlopen op het naaktstrand in Bredene is iets helemaal anders dan op de Grote Markt in Ieper. In het eerste geval wordt het getolereerd, in het tweede geval ligt dat anders."

Klachten

Zowel Gheeraert als de uitbaters van La Brasa hebben ondertussen een klacht ingediend. "We zijn geschrokken van de dreigementen die door een voorlopig onbekend individu werden verstuurd via mail naar onze zakenpartners en klanten, en die later ook werden verspreid via WhatsApp en de sociale media", laten ze nog weten. "En nog meer dan door deze dreigementen zijn we geschokt door het feit dat iemand ons op een sluitingsdag heeft bespied in de beslotenheid van ons eigen terrein. De moeite die hij/zij heeft ondernomen om de beelden te kunnen maken, grenzen aan het onwaarschijnlijke."

"Het bewuste feest behoort tot de strikte privésfeer en staat volledig los van de zomerbar. Deze laffe daad ervaren wij als een enorme schending van onze privacy en die van onze vrienden. Wij hebben klacht neergelegd tegen onbekenden en rekenen op de politiediensten om de dader(s) te vinden en te vervolgen."

De uitbaters geven mee zich niet te laten intimideren en met dezelfde toewijding door te zetten tot 2 september, de voorziene einddatum van de zomerbar. "We willen de talrijke mensen bedanken die ons de afgelopen uren hun steun hebben betuigd. Bedankt hiervoor, het doet deugd om te ervaren dat velen in dit verhaal het onderscheid kunnen maken tussen de 'slachtoffers' en de 'criminelen'."