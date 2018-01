Gebruikten Gentse politieagenten buitensporig geweld bij interventie in appartementsgebouw? ep

12u24

Bron: Belga 3 Wannes Nimmegeers Gent, vuurwerk, nieuwjaar politie, lichtbal In Gent onderzoekt het parket of drie politiemannen buitensporig geweld gebruikt hebben tijdens een interventie in een appartementsgebouw, waarbij een dierenarts verklaarde dat hij hardhandig aangepakt werd. Dat melden de kranten van Mediahuis. De Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen bevestigt dat er een opsporingsonderzoek loopt.

De Gentse lokale politie kwam op donderdag 28 december rond 5 uur ter plaatse na een melding van een ruzie in een appartementsgebouw aan de Verpleegstersstraat. "Er deed zich een schermutseling voor tussen de huurders van een Airbnb-appartement en de bewoners (een koppel) van een ander appartement in hetzelfde pand", zegt het parket.

Onderzoek loopt

"Bij de tussenkomst van de politie zou de mannelijke bewoner van het appartement zich weerspannig opgesteld hebben tegenover de politie. De man werd meegenomen naar het bureel voor verhoor. De man verklaart dat hij hardhandig werd aangepakt door de politie. De feiten maken deel uit van een opsporingsonderzoek dat momenteel loopt op niveau van het parket."

Bebloed en bewusteloos

De dierenarts verklaarde dat er een woordenwisseling ontstond met een groepje jonge Airbnb-toeristen in het appartement die lawaai maakten. "Een uur na het incident stond de politie aan de deur. Op beelden die de vrouw van Reza met haar gsm filmde, is te zien hoe zij weigert de drie agenten binnen te laten. Het woord racist valt, waarop een van de agenten zegt: 'Gaan we zo beginnen?' Op andere beelden, gefilmd door een van de zoons, zie je hoe de arts en zijn vrouw door de agenten met geweld tegen de grond worden gewerkt in de hal van het appartement. De dierenarts ligt op het eerste gezicht buiten bewustzijn op zijn rug en bloedt uit de mond", schrijft De Standaard. De politie stelt dat de dierenarts eerst een vuistslag had uitgedeeld aan een agent.