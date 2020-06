Gebruikers maaltijdcheques spenderen 3,5 miljoen euro in horeca eerste week na heropening jv

17 juni 2020

07u57

Bron: belga 0 In de eerste week na de heropening van de restaurants in België, van maandag 8 juni tot en met zondag 14 juni, hebben maaltijdchequegebruikers al 3,5 miljoen euro uitgegeven in de horeca. Dat blijkt uit cijfers van de drie uitgevers van maaltijdcheques in België: Edenred, Monizze en Sodexo. De uitgevers pleiten voor een verhoging van de maaltijdcheques van 8 euro naar 10 euro.

De helft van de werknemers in België, of zowat 2.050.000 mensen in 2019, ontvangt maaltijdcheques. Ongeveer 75.000 bedrijven verlenen ze en 25.000 handelaars aanvaarden de cheques.

"Oorspronkelijk werden de maaltijdcheques gemaakt om werknemers te helpen bij het kopen van hun lunch", zegt Olivier Bouquet, voorzitter van VIA, de vereniging van de cheque-uitgevers. "De volledige horeca is dan ook nauw verbonden met deze oorspronkelijke doelstelling."

Maar maaltijdcheques kunnen volgens Bouquet "nog veel meer betekenen voor de lokale economie en de restaurantsector". "Een stijging van de nominale waarde van maaltijdcheques (bijvoorbeeld van 8 euro naar 10 euro) zou automatisch de volumes verhogen die worden gebruikt in onze restaurantnetwerken, maar ook bij lokale bakkers en slagers, wat zich zou vertalen in een toename van de omzet en het creëren van nieuwe banen. Deze maatregel zou ook een gunstig effect hebben op de koopkracht van de Belg", pleit Bouquet.

Boost

Maaltijdcheques kunnen enkel in België gebruikt worden voor voedingsproducten. Zes op de tien handelaars geven volgens VIA aan dat maaltijdcheques een positief effect hebben op hun omzet. Voor een op de drie handelaars vertegenwoordigen maaltijdcheques zelfs tien procent van hun omzet, klinkt het.

De drie uitgevers van maaltijdcheques roepen hun begunstigden alvast op om de horeca te blijven ondersteunen. "We zijn erg blij dat onze gebruikers hebben gereageerd op de heropname van de horeca. Als een meerderheid van onze begunstigden nu het equivalent van twee of drie maaltijdcheques meer dan normaal per maand voor deze sector gebruikt, zou dit een enorme boost betekenen voor de restaurants in België.”