Gebruik zware pijnstillers opnieuw gestegen kv

30 augustus 2018

05u14

Bron: Belga 0 Het aantal gebruikers van zware pijnstillers als fentanyl, tramadol en oxyocodon is sinds 2010 gestegen met ruim een derde. Dat schrijven Het Nieuwsblad, de Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg vandaag.

Net geen tachtig miljoen dosissen. Zoveel zware pijnstillers zijn er vorig jaar over de toonbank gegaan van de apotheken in België. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de ziekteverzekering die Het Nieuwsblad kon inkijken. Het gaat om de zoveelste stijging op een rij. Tussen 2010 en 2016 steeg het aantal gebruikers al met een derde.

"In 2017 is daar nog eens 2 procent bijgekomen", zegt Erik Rossignol van de Inspectiedienst van het Riziv. De sterkste stijger is oxycodon. Het meest gebruikte middel is tramadol.

Vanwege de risico's van de pijnstillers, niet het minst op verslaving, hield de ziekteverzekering de afgelopen maanden een grote voorlichtingscampagne. "Overal in het land zijn we met artsen en apothekers gaan praten om hen te wijzen op de gevaren", zegt Rossignol.

Volgens professor Bart Morlion, pijnexpert van het UZ Leuven, zijn de zware pijnstillers niet altijd nodig en is er na het ontslag uit het ziekenhuis te weinig controle op het gebruik ervan.