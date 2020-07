Gebruik van waterpijpen verboden in publiekelijk toegankelijke plaatsen KVDS

24 juli 2020

18u55

Bron: Belga 0 Individueel en collectief gebruik van waterpijpen is vanaf zaterdag verboden in voor het publiek toegankelijke plaatsen. Dat blijkt uit het ministerieel besluit dat vrijdag gepubliceerd is in het Staatsblad over de beslissingen die een dag eerder genomen werden tijdens de Nationale Veiligheidsraad.

In het besluit wordt gemotiveerd dat het delen van een waterpijp tussen verschillende personen in publiekelijk toegankelijke plaatsen een "verhoogd besmettingsrisico" inhoudt. "Daarenboven (is het) voor de politiediensten vanuit operationeel oogpunt en in termen van efficiëntie moeilijk (...) om te onderscheiden of het gebruik van een waterpijp op individuele dan wel collectieve manier plaatsvindt", klinkt het.

Woensdag besliste de stad Antwerpen al om "hoogrisicovol consumptiegedrag" te verbieden op het hele grondgebied van de stad, zoals het delen van alcoholische dranken op het openbaar domein of het gebruik van een waterpijp. Nu wordt dus ook buiten Antwerpen het gebruik van een waterpijp verboden, niet alleen collectief maar ook individueel.

