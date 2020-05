Gebruik je wegwerpmondmaskers? Gooi die tijdens coronacrisis niet meteen in de vuilbak AW

29 mei 2020

18u33 0 Mondmaskers spelen intussen een belangrijke rol in de afbouwfase van de coronamaatregelen. Tal van burgers maken gebruik van stoffen mondmaskers – al dan niet verdeeld door steden en gemeenten – maar ook de wegwerpmondmaskers circuleren. Die kan je gerust een tweede keer gebruiken. “In situaties als deze is dat een noodoplossing”, aldus Lieven Zwaenepoel, woordvoerder van de Algemene Pharmaceutische Bond (APB).

Het hergebruik van dergelijke (chirurgische) wegwerpmondmaskers is overigens een maatregel waar het Belgisch gezondheidsinstituut Sciensano akkoord mee gaat. Het advies geldt enkel in noodsituaties waarbij een tekort een dergelijke mondmaskers dreigt. “Normaal is het uit den boze, maar door de grote nood is het hergebruik geïntroduceerd.”

“Wissel de wegwerpmondmaskers natuurlijk niet uit”, verduidelijkt Zwaenepoel nog. En nadat je ze een keer gebruikte, leg je ze gedurende 72 uur op een droge plaats voordat je ze opnieuw gebruikt. Op die manier kunnen virusdeeltjes niet overleven.

Stoffen mondmaskers

“Voor burgers worden stoffen mondmaskers nog steeds aangeraden”, aldus Zwaenepoel. “Die bieden voldoende bescherming in de huidige omstandigheden.” De chirurgische wegwerpmondmaskers zijn weliswaar iets veiliger, maar vooral geschikt voor mantelzorgers “die in contact komen met risicogroepen” en zorgpersoneel.