Gebroeders Dardenne vragen premier Michel om Theo Francken te ontslaan Redactie

08u40

Bron: Belga 1010 EPA In een open brief in de kranten De Standaard en Le Soir roepen de broers Jean-Pierre en Luc Dardenne premier Charles Michel op om Theo Francken (N-VA) te ontslaan. De staatssecretaris voor Asiel en Migratie heeft de regering in diskrediet gebracht met het terugsturen van Soedanezen naar hun thuisland, "een niet-democratisch land waar mensen gemarteld worden", schrijven de filmmakers.

De getuigenissen van de Soedanezen, die zeggen dat ze na hun terugkeer in Soedan gefolterd werden, zorgen al twee weken voor politieke hoogspanning. Nadat CD&V-voorzitter Wouter Beke vrijdag nog stelde dat Francken voor zichzelf moet uitmaken of hij nog kan functioneren, zei de staatssecretaris gisteren dat hij er niet aan denkt ontslag te nemen.

Het komt in dat geval premier Michel en de andere leden van zijn regering toe hem te ontslaan, schrijven de broers Dardenne in hun open brief. "Als uw regering enig politiek verantwoordelijkheidsbesef had, dan had ze (...) Francken al gevraagd, of beter verplicht, om ontslag te nemen", richten ze zich tot de premier. De filmmakers geloven niet in het onderzoek naar het Soedan-verhaal "waarvan de resultaten altijd in vraag kunnen worden gesteld".

Het antwoord op de vraag waarom Francken niet ontslagen wordt, is volgens de Dardennes eenvoudig. "U, meneer de premier, staat samen met de meerderheid van uw regering, achter het beleid van de staatssecretaris inzake de gedwongen repatriëring van Soedanese vluchtelingen." Anders gesteld: "U durft niet tegen Francken in te gaan omdat het thema migratie electoraal te gevoelig ligt". Ze verwijten de premier een totaal gebrek aan politieke verantwoordelijkheidszin, pure electorale berekening en een duidelijk gebrek aan politieke moed.