Gebrek aan regering brengt buitenlandse missies van politie in gevaar jv

29 februari 2020

06u28

Bron: belga 0 Omdat er geen regering is, "heeft de politie niet meer de noodzakelijke budgetten voor buitenlandse missies" in het kader van de rogatoire commissies. Dat hekelt vakbondsman Eddy Quaino van ACOD in La Dernière Heure.

De vakbond is van plan om de minister van Binnenlandse Zaken daarover aan te spreken. Volgens Quaino worden de budgetten geblokkeerd op het niveau van de ministerraad.



Vrijdag werd in een interne nota binnen de politie gewaarschuwd voor "een gebrek aan beschikbare middelen" om de internationale missies uit te voeren en de personeelsleden te betalen. "Omdat we met een regering van lopende zaken zitten en er voorzichtig wordt omgesprongen met de budgetten, is er een akkoord in de ministerraad nodig voordat de budgetten effectief gebruikt kunnen worden. Tot op vandaag is er nog geen overeenkomst", aldus Quaino. De niet dringende missies zijn daardoor uitgesteld.