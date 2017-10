Gebouw Turkse vereniging in Waterschei beschoten



Onbekenen hebben afgelopen nacht geschoten op de voorgevel van de Turkse Culturele Vereniging in Waterschei bij Genk. Niemand raakte gewond, maar zeker vier kogelgaten zijn zichtbaar in de vensters en gevel.

De politie onderzoekt de feiten, maar volgens de voorzitter gaat het om pure provocatie. "Natuurlijk is dit het gevolg van de feiten vorige week tussen Turken en PKK-aanhangers", vertelt Cengiz Acik. "Ze dagen ons nu ook uit, en willen gemeenschappen tegen elkaar zetten, maar we gaan hier niet aan meedoen. Ik roep op tot kalmte, we mogen niet in deze val trappen."

In de Brederodestaat in Antwerpen gingen Turken en Koerden vrijdagavond met elkaar op de vuist nadat een bus met PKK-aanhangers door de wijk reed. Zondagavond werd de politie in dezelfde Brederodestraat bekogeld met onder meer brandbommen. In Genk kwam het in het verleden al tot confrontaties tussen Turken en Koerden. Aan Koerdische vereniging in Genk-centrum ontplofte toen een explosief en in de week die volgde werd een Turkse scholier neergestoken. Beide gemeenschappen hopen nu dat de kwestie niet opnieuw escaleert.