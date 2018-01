Gebouw ingestort na ontploffing in Antwerpen: vijf gewonden, mogelijk nog slachtoffers onder puin IVI PL

21u50

Bron: Eigen berichtgeving, VTM Nieuws 328 rv In het ontplofte gebouw bevond zich een pizzeria, die zou gesloten zijn op het moment van de explosie. In een gebouw aan de Paardenmarkt in Antwerpen heeft een ontploffing plaatsgevonden. De brandweer is ter plaatse. Het zou gaan om een gasexplosie. Er zijn al zeker vijf gewonden geteld. Maar dat aantal zal mogelijk nog oplopen.

Bij de explosie zijn minstens drie gebouwen beschadigd. Dat zegt de Antwerpse lokale politie. Een van de panden is "totaal verloren", de omvang van de schade aan de andere gebouwen is nog niet duidelijk.

Er zijn ondertussen al vijf gewonden geteld, maar mogelijk liggen er ook nog slachtoffers onder het puin. Dat zegt de lokale politie. "Alle hulpdiensten die beschikbaar zijn, zijn onderweg en we zitten in de operationele coördinatiefase," aldus de politie. De politie benadrukt wel dat het niet gaat om terrorisme.

Er wordt gevraagd om de omgeving zoveel mogelijk te vermijden. "We vragen om in de omliggende straten plaats te maken voor de hulpdiensten die af en aan rijden", zegt woordvoerder Wouter Bruyns. "Ook vragen we om de noodcentrale nu niet te overbelasten met telefoontjes over dit incident, tenzij men ongerust is."

Bij de explosie aan de #Paardenmarkt zijn wellicht drie woningen betrokken, sprake van meerdere slachtoffers. Over aantal en ernst later meer. Politie Antwerpen(@ LPAntwerpen) link

Explosie van woningen aan de #Paardenmarkt. We zijn er massaal ter plaatse en hebben ook nog ploegen onderweg. Hou de omgeving vrij en laat de hulpdiensten door. Meer info volgt. Brandweer Zone Antwerpen(@ BZAntwerpen) link

Afschuwelijk. De wok hier tien huizen verder is volledig ingestort. Waanzin. Be safe, X #paardenmarkt pic.twitter.com/GX9qAVW9PZ noa(@ noa_tuyaerts) link

