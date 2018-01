Gebouw ingestort na ontploffing in Antwerpen: 14 gewonden, 7 mensen levend vanonder puin gehaald IVI PL KA

21u50

Bron: Eigen berichtgeving, VTM Nieuws, Belga 975 rv In het ontplofte gebouw bevond zich een pizzeria, die zou gesloten zijn op het moment van de explosie. In een gebouw aan de Paardenmarkt in Antwerpen heeft een ontploffing plaatsgevonden. Het gebouw is volledig ingestort. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Er is sprake van "14 gewonden van wie één iemand in kritieke toestand verkeert en vijf anderen ernstig gewond zijn". Dat melden de politie en de brandweer via Twitter. De hulpdiensten hebben ondertussen zeven mensen levend vanonder het puin gehaald, onder wie ook een kind.

Bij de explosie zijn drie gebouwen vernield. Dat zegt de Antwerpse lokale politie. Een van de panden is "totaal verloren" en de panden rechts en links daarvan zijn ook grotendeels vernield, al staan daar nog enkele verdiepingen recht. Ook een pand aan de achterkant liep zware schade op. Zes panden zijn onbewoonbaar verklaard. De oorzaak van de explosie is nog niet gekend, maar de politie benadrukt dat het niet gaat om terrorisme. Het rampenplan is afgekondigd.

Explosie #Paardenmarkt - voorlopige balans slachtoffers: 14 gewonden, waarvan 5 ernstig verwond en 1 persoon in kritieke toestand. 8 personen werden lichtgewond. pic.twitter.com/UNMySfC7Bo Politie Antwerpen(@ LPAntwerpen) link

Er zijn veertien gewonden, waarvan één persoon in kritieke toestand verkeert en vijf anderen ernstig gewond zijn. De reddingen verlopen moeilijk omdat het gevaarlijk werken is: het puin is erg onstabiel. De hulpdiensten hebben ondertussen ook zeven mensen levend vanonder het puin gehaald. Vier mensen konden eerder deze avond bevrijd worden. Nadat de brandweer lange tijd in contact stond met drie anderen onder het puin, zijn ook zij levend uit de ravage gered. Het gaat om een man, een vrouw en een kind. "Een van de drie slachtoffers zat gekneld en moest bevrijd worden, de twee anderen zaten niet gekneld, maar bevonden zich op een moeilijk te bereiken plek", zegt Kristof Geens van de brandweerzone Antwerpen.

Volgens onze reporter ter plaatse hebben de hulpdiensten nog niet met iedereen die in de ingestorte gebouwen ingeschreven stond, contact gehad. De vrees voor extra dodelijke slachtoffers blijft dus bestaan. Op dit moment is er ook geen contact meer met eventuele overlevers onder het puin.

De zoekactie gaat nog heel de nacht door, om het half uur overleggen de hulpdiensten met elkaar. Ook zal nog de rest van de nacht voorzichtig puin worden geruimd. Een ziekenwagen en MUG blijven preventief ter plaatse, net als een team van de dienst DVI (Disaster Victim Identification) van de federale politie.

Marc De Roeck Eerder werden al vier mensen vanonder het puin gehaald. Later deze avond werden ook een man, vrouw en kind gered.

Hondenteams

De Civiele bescherming zoekt met hondenteams verder om na te gaan of er niet nog meer slachtoffers onderliggen. "We hebben momenteel geen reden om dat aan te nemen, maar het kan niet worden uitgesloten", zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. "De brandweer zoekt van bovenaf met ladderwagens", zegt de lokale politie. De zoektocht en reddingsoperatie zal mogelijk nog een tijd duren.

Volgens politie en brandweer werden er intussen vier personen ter plaatse de eerste zorgen toegediend. Zeker twee gewonden hebben zware verwondingen. Mogelijk zijn er nog enkele andere gewonden met een ziekenwagen weggevoerd of op eigen kracht weggegaan.

Hulpdiensten massaal aanwezig

De hulpdiensten, waaronder ook twee MUG-teams, zijn massaal aanwezig aan het ingestorte gebouw. Het Rode Kruis heeft ter plaatse een grote tent opgezet. "We vragen om in de omliggende straten plaats te maken voor de hulpdiensten die af en aan rijden", zegt woordvoerder Wouter Bruyns. "Ook vragen we om de noodcentrale nu niet te overbelasten met telefoontjes over dit incident, tenzij men ongerust is." De perimeter rond het incident is intussen uitgebreid tot aan de Hessenbrug en het kruispunt met de Italiëlei.

Patrick Lefelon De Antwerpse burgemeester Bart De Wever wordt bijgepraat in de coördinatiebus van brandweer op de Paardenmarkt.

De Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) bedankt de hulpverleners die met de redding en de opvang bezig zijn. "Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers en hun familie", tweet De Wever.

Vanavond werd onze stad getroffen door een verschrikkelijke ontploffing. Dank aan hulpverleners die nu met opvang en redding bezig zijn. Onderzoek moet uitwijzen wat de omstandigheden waren. Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers en hun familie. Antwerpen zal jullie steunen. Bart De Wever(@ Bart_DeWever) link

"Mensen roepen van onder puin"

Volgens een student die vlak achter het ingestorte gebouw op kot zit, liggen er nog mensen onder het puin. "Ik hoorde mensen van onder het puin roepen", zegt Brett Buelens aan VTM NIEUWS. "Ik zit hier veertig meter verder op kot en ben onmiddellijk komen kijken wat er gebeurd was", zegt Buelens. "Er heeft zich een ontploffing voorgedaan en er is enorm veel schade tot aan de overkant van de straat. Een gebouw is volledig verwoest, twee andere zijn erg beschadigd. Ik denk dat het studentenkoten zijn die vernield zijn."

Buelens zegt dat er nog enkele studenten vastzitten in de aanpalende gebouwen. "Ik zag studenten die niet meer uit hun kot geraken omdat de trap weggeblazen is", zegt de student.

De vrienden van Sahil Moor Ahmad wachten dan weer al enkele uren op nieuws over de man. Hij was vermoedelijk in het gebouw op het moment van de ontploffing.

Patrick Lefelon Sahil Moor Ahmad was waarschijnlijk in het gebouw op het moment van de explosie.

Marc De Roeck Een evacuatiebus die werd ingezet om de ontheemde mensen elders onder te brengen.

Marc De Roeck Een paar kussens zijn helemaal naar de overkant geblazen.

Marc De Roeck

Marc De Roeck

Sander Bral

Sander Bral

Patrick Lefelon

Patrick Lefelon