Gebouw ingestort in Bergen: 30-jarige man komt om, twee arbeiders lichtgewond KVDS

29 oktober 2019

14u03

Bron: Belga, SudInfo, La Libre, RTL, RTBF, Le Soir 24 Binnenland In het centrum van de Henegouwse stad Bergen is een gebouw ingestort. Waarnemend burgemeester Catherine Houdart heeft aan de Franstalige openbare omroep RTBF bevestigd dat daarbij één dode is gevallen. Volgens VTM NIEUWS zou het om een 30-jarige man gaan. Er zouden ook twee lichtgewonden zijn. Aanvankelijk werd gevreesd dat er verscheidene mensen onder het puin lagen, maar volgens bronnen van nieuwszender RTL zouden er geen andere slachtoffers zijn.

Volgens de kranten van SudInfo zou het om een woning gaan die gedeeltelijk is ingestort, vlak naast een grote drogisterij op de hoek van de Rue des Juifs en de Grand-rue. Een van de slachtoffers zou nog de hulpdiensten hebben kunnen bellen met de boodschap: “Haal me hier alsjeblieft weg”.





De arbeidsauditeur heeft intussen gemeld dat het dodelijke slachtoffer de huurder was die in het pand woonde. De twee gewonden zouden arbeiders zijn, die op het terrein aan het werk waren. Ze zouden niet ingeschreven geweest zijn.

Honden

Het incident gebeurde rond 13 uur. Politie, brandweer en ambulances gingen massaal ter plaatse en er zouden volgens nieuwszender RTL ook honden ingezet zijn om naar mogelijke slachtoffers te zoeken. Er werd een veiligheidszone ingesteld en het gemeentelijk rampenplan is afgekondigd.





Het stadsbestuur zegt dat distributienetbeheerder Orès uit voorzorg de gastoevoer in de buurt heeft afgesloten. Volgens het arbeidsauditoraat moest de brandweer het beschadigde gebouw stutten, om de stabiliteit van de aanpalende huizen te garanderen. De bewoners van de omliggende gebouwen werden geëvacueerd. De families van de slachtoffers konden terecht in een opvangcentrum in de buurt, waar ze ook psychologische ondersteuning kunnen krijgen. (lees hieronder verder)

Een onderzoek moet de exacte oorzaak van het drama bepalen, maar volgens de politie was het al zeker geen explosie. Er zou wel een probleem geweest zijn met de stabiliteit van de interne structuur van het gebouw en er waren ook werken aan de gang. Mogelijk kwam het plafond van de eerste verdieping naar beneden onder het gewicht van bouwmaterialen. Het dodelijke slachtoffer zou op de gelijkvloerse verdieping gevallen zijn.

Brekend glas

“We hebben het geluid gehoord van brekend glas”, aldus een vrouw die in de apotheek op de hoek van de straat werkt bij RTL. “Ik zag hoe enkele buren probeerden om de deur van het gebouw te forceren omdat er binnen mensen vastzaten. De politie was heel snel ter plaatse.”