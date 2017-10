Gebouw deels ingestort op Antwerps Astridplein 14u31 556 Twitter Een gebouw op het Koningin Astridplein, in het centrum van Antwerpen, is vanmiddag plots deels ingestort. Op beelden die voorbijgangers maakten is te zien hoe de gevel van de bovenste verdiepingen naar beneden is gekomen. De Antwerpse brandweer roept op ruimte te maken voor de hulpdiensten.







Rond 14u30 kwamen de eerste meldingen van het ingestorte gebouw op het Koningin Astridplein, vlak bij het Centraal Station en de Antwerpse Zoo, binnen. Een deel van een gevel van een bouwvallig en vermoedelijk onbewoond appartementsgebouw zijn naar beneden gekomen. Dat meldt de brandweer van de zone Antwerpen.



De brokstukken, afkomstig van de bovenste verdieping van het gebouw, kwamen op het voetpad terecht, maar er zouden geen gewonden gevallen zijn. Over de oorzaak van de instorting bestaat geen duidelijkheid.



Een moeder en haar dochter kwamen net van bus en liepen naar de De Keyserlei. "We hoorden gerommel. Eerst vielen enkele stenen en dan ineens een heel stuk van de gevel. Een paar minuten later donderde nog eens een tweede stuk van de gevel naar beneden. Je denkt onmiddellijk aan het ergste, een aanslag zoals Zaventem. We zagen enkele mensen wegspringen, blijkbaar is niemand gewond geraakt."

De brandweer roept via Twitter automobilisten op hulpdiensten vrije baan te geven voor de hulpverlening. Het gebouw is gelegen aan de kant van de Koningin Elisabethzaal. Op beelden op Twitter de schade aan de bovenste verdiepingen van het pand te zien. Het gebouw grenst aan een seksbioscoop.



De stadsingenieur is ter plaatse, samen met de brandweer zetten ze warmtecamera's in om te zien of er nog mensen aanwezig zijn in het gebouw. Er wordt gekeken of ook de aanpalende gebouwen gestut morgen worden. De sekscinema is al een geruime tijd gesloten dus daar moest alvast niemand geëvacueerd worden.



Door de instorting is er een tijdelijke stroomonderbreking. Daardoor kunnen tramlijnen 10,11,12 en 24 niet hun normale traject volgen. De trams volgen een omleiding.



Deze ochtend liepen er nog een kleine duizend jongeren rond op het plein voor het jaarlijks ontbijt op de Dag van de Jeugdbeweging.

