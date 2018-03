Gebouw Brussels parket ontruimd na brandalarm

Alarm veroorzaakt door technisch defect?

06 maart 2018

09u31

Bron: Belga

Het brandalarrm in het Portalisgebouw, waar onder meer het Brusselse parket huist, is vermoedelijk te wijten aen een technisch defect. Dat meldt de politie ter plaatse. Een deel van de veiligheidszone rond het gebouw is inmiddels opgeheven, maar het personeel kan het gebouw nog niet betreden.