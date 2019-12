Geanimeerd begrotingsdebat in Vlaams Parlement: oppositie hekelt “goednieuwsshow” regering HLA

19 december 2019

12u25

Bron: Belga 0 Het begrotingsdebat in het Vlaams Parlement is donderdag gestart met een geanimeerd debat over de besparingen van de regering-Jambon. Volgens de oppositie komen die besparingen in verschillende sectoren hard aan. De regering countert die kritiek. “Dit is geen besparingsbegroting en geen besparingsregering. We maken de keuze om te investeren in de toekomst”, zegt minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele (N-VA).

Het Vlaams Parlement buigt zich donderdag een hele dag lang over de begroting voor 2020. Op de bezoekerstribune luistert een delegatie uit de protesterende socio-culturele sector aandachtig mee. N-VA-fractieleider Wilfried Vandaele mocht de spits afbijten. In een betoog doorspekt met verwijzingen naar sprookjes hamerde Vandaele vooral op de investeringen die de Vlaamse regering wil doen in ondermeer welzijn, onderwijs en onderzoek en ontwikkeling. “In totaal komt er de komende vijf jaar voor 2,5 miljard euro aan nieuw beleid bij", aldus Vandaele.

Vandaele kreeg echter snel de verzamelde oppositie op zijn dak. Zo nam Vlaams Belang-parlementslid Stefaan Sintobin de “goednieuwsshow” van Vandaele op de korrel. “Hebt u de afgelopen jaren op een andere planeet geleefd?”, vroeg Sintobin, verwijzend naar tal van gestegen facturen.

Uw begroting is geen sprookje, maar een harde realiteit voor mensen hierbuiten Björn Rzoska, fractieleider Groen

“Uw begroting is geen sprookje, maar een harde realiteit voor mensen hierbuiten”, reageerde Groen-fractieleider Björn Rzoska. Volgens Rzoska bespaart de regering volgend jaar alleen al 700 miljoen euro. Ook sp.a-fractieleider Hannelore Goeman noemt de begroting “allerminst sprookjesachtig”, onder meer verwijzend naar de afschaffing van de woonbonus en de wachtlijsten in de zorgsector.

Met de investeringen die jullie beloven, zullen de wachtlijsten niet dalen, maar aangroeien. U breekt uw verkiezingsbeloftes. U bent een keizer zonder kleren Jos D’haese, fractieleider PVDA

Volgens PVDA-fractieleider Jos D'Haese voert de regering niet alleen pijnlijke besparingen door, maar investeert ze ook te weinig, bijvoorbeeld in de sector voor personen met een handicap. “Met de investeringen die jullie beloven, zullen de wachtlijsten niet dalen, maar aangroeien. U breekt uw verkiezingsbeloftes. U bent een keizer zonder kleren”, aldus D'Haese.

Dit is geen besparingsbegroting en geen besparingsregering. We maken de keuze om te investeren in de toekomst Matthias Diependaele, Minister van Begroting (N-VA)

Op de regeringsbanken werd geprikkeld gereageerd op de kritiek van de oppositie. “Dit is geen besparingsbegroting en geen besparingsregering. We maken de keuze om te investeren in de toekomst”, aldus minister van Begroting Matthias Diependaele. Volgens de N-VA-minister zal er “aan het einde van de rit meer geïnvesteerd worden”. Minister van Welzijn Wouter Beke sprak dan weer van “fake news” over welzijn. Zo zijn de wachtlijsten voor personen met een handicap volgens de CD&V-minister niet gestegen, maar gedaald en zal er de komende jaren in totaal 1,2 miljard euro aan nieuw beleid op welzijn bij komen.