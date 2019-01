Geadopteerd weeskindje of ontvoerd bij ouders? Congolese adoptiekinderen moeten DNA afstaan lva

29 januari 2019

05u41

Bron: Belga, Het Nieuwsblad 0 Zijn hun Congolese adoptiekinderen ontvoerd en leven hun biologische ouders nog? Om die vraag te kunnen beantwoorden vraagt het parket aan een vijftiental Belgische ouderparen om een DNA-staal van hun adoptiekind af te staan. Dat berichten Het Nieuwsblad, De Standaard en de Gazet van Antwerpen dinsdag.

Het gerecht heeft sterke aanwijzingen dat sinds 2013 verschillende kindjes door hun nietsvermoedende ouders naar een vakantiekamp in Kinshasa werden gestuurd. In werkelijkheid werden ze ontvoerd en belandden ze in een weeshuis, waar ze werden opgegeven voor adoptie. Een vijftiental kindjes werden op het vliegtuig richting België gezet waar ze werden geadopteerd door Belgische koppels. Het bewuste weeshuis is inmiddels gesloten.

Spilfiguur in de zaak zou de Belgisch-Congolese Julienne Mpemba zijn. Van minstens vier kinderen die door Belgen werden ­geadopteerd, is al zeker dat hun ­biologische ouders nog leven.

“Het is een vreselijke situatie”, zegt de Leuvense politicus Lorin Parys (N-VA), die de zaak al jaren op de voet volgt. “Die Belgische ouders hebben jarenlang geijverd om hun adoptie rond te krijgen. En dan blijkt alles in elkaar te stuiken. Je zit én met een juridische waarheid, maar vooral ook een biologische realiteit. Hoe moet je zoiets uitleggen aan die jonge kindjes? Om nog maar te zwijgen over de pijn die de échte ouders in Congo dagelijks moeten voelen. Zij stuurden hun zoon of dochter voor een weekje op vakantiekamp en kregen hun kind nooit meer te zien.”