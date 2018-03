Gatz zegt af voor debat met enkel mannen: "Hij vroeg speciale behandeling, dan proberen te scoren op kap feministen is vernederend" Minister zegt af voor politiek studentendebat omdat er geen vrouw in panel zit Redactie

Bron: Twitter, VRT NWS, Veto 59 Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD) heeft gisterenavond afgezegd voor een politiek studentendebat omdat er geen enkele vrouw aanwezig was in het zeskoppige panel. “Een panel zonder vrouwen is geen echt politiek debat”, zo tweette de minister. Maar de organisatoren verweren zich. Er werden 24 vrouwen gecontacteerd om deel te nemen, organisator Politika had de samenstelling van het volledige panel en het verloop van het debat al op 8 maart gecommuniceerd naar de minister, en Gatz zou extra spreektijd gewild hebben. "Als je dan nog zo probeert te scoren op de kap van de feministen, dan is dat ronduit vernederend."

De Leuvense studentenvereniging Politika organiseerde gisterenavond een politiek studentendebat over 'de macht van de overheid'. In het panel zaten zes mannen, en dat was niet naar de zin naar minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld). "Ik had het zelf ook te laat in de mot, maar dit is 2018: een panel zonder vrouwen = geen echt politiek debat. Zonder mij dus", tweette Gatz vijf minuten nadat het debat had moeten beginnen. Nochtans had hij voor het debat al een keer de banner op Twitter gepost, waarin duidelijk te zien was dat er enkel mannen zouden deelnemen.

" Publiciteitsstunt"

Gatz kreeg meteen kritiek van mede-panelleden. Lorin Parys (N-VA) tweette: "Jammer voor al de vrouwen in organisatie en publiek dat jullie dan zelf geen vrouw afvaardigen. #Publiciteitsstunt". Ook Tom Van Grieken (Vlaams Belang), eveneens panellid, tweette dat het een gemiste kans was van Gatz om zelf een vrouwelijke debater af te vaardigen. "Hoe belachelijk", klonk het nog bij Van Grieken.

Tegenover VRT NWS zei Gatz dat hij al onderweg was toen hij doorhad dat er enkel mannen in het panel zaten. "Ik heb me verontschuldigd bij de organisatoren. Maar ik had toch het gevoel dat het raar is om in 2018 enkel mannen uit te nodigen", aldus Gatz. "De twee dames die het debat organiseren reageerden ontgoocheld. Maar ik denk dat studenten politieke wetenschappen wel begrijpen wat de politiek van de lege stoel is."

"Scoren op kap van de feministen, dat is ronduit vernederend"

Nora Sleiderink, hoofdredacteur van het Leuvense studentenblad Veto en moderator van het debat, nuanceert trouwens de uitleg van Gatz. "Hij vroeg een special treatment waarbij hij meer spreekminuten zou krijgen dan zijn gesprekpartners, en ook vooraf nog een zegje zou mogen doen over burgerparticipatie", zegt ze aan Veto. "Als je dan nog zo probeert te scoren op de kap van de feministen, dan is dat ronduit vernederend."

Gatz ontkende vanmorgen op Radio 1 dat hij een voorkeursbehandeling heeft gevraagd. "Ik heb inderdaad nogal laat vastgesteld dat met zes mannen debatteren niet meer van deze tijd is, ondanks alle goeie bedoelingen ten spijt. Maar beter laat dan nooit. Mijn afzegging was niet tegen de organisatoren gericht, maar dit kan niet meer in 2018. Ik betwist niet dat men zijn best gedaan heeft. Maar enkel zes mannen, dat is een stukje capitulatie, het spijt me."

Volgens de organisatoren werden er 24 vrouwen gecontacteerd om deel te nemen aan het debat, maar vaardigden de politieke partijen uiteindelijk enkel mannen af. "Gendergelijkheid is een waarde die we bij Politika zeer hoog in het vaandel dragen. Dit wilde ons team dan ook graag tot uiting brengen in de samenstelling van het panel, wat helaas niet gelukt is", aldus voorzitster Sophie Vervynckt.

