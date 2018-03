Gatz wil reclame doorspoelen verbieden LB

21 maart 2018

05u00 4 Indien de tv-zenders en distributeurs zelf geen oplossing vinden voor het uitgesteld kijken, wil minister van Media Sven Gatz (Open VLD) zelf ingrijpen en het doorspoelen van reclame verbieden.

Ruim een kwart van het tv-kijken gebeurt uitgesteld en dat baart de commerciële zenders zorgen. Wie uitgesteld kijkt, spoelt immers doorgaans de reclame door en zo missen de omroepen reclame-inkomsten. Zenders en distributeurs als Telenet en Proximus zoeken sinds vorig haar naar een oplossing, maar die blijft uit.

Netflix

Mediaminister Sven Gatz, die in San Francisco is en daar onder meer Netflix bezocht, wil die gesprekken vlot trekken. Lukt dat niet, dan zal hij via een decreet het doorspoelen van reclame verbieden. "Als het moet om een gezond medialandschap te behouden dan zal ik dat doen. Dan zitten we weer voor een paar jaar goed", aldus Gatz. Bij uitgesteld kijken zou de kijker kortere reclameblokken krijgen.

Bij Medialaan (VTM, Q2, CAZ, Vitaya) kan je reclame nu al niet doorspoelen als je programma's opvraagt. De mediagroep staat niet afkerig tegen de oplossing die Gatz voorstelt.