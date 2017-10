Gatz: "Spanning tussen VRT en privé neemt almaar toe" TT

15u07

Bron: Belga 0 BELGA Vlaams minister van Media Sven Gatz (Open Vld). "De spanningen tussen de openbare omroep en de private spelers nemen almaar toe. Of het nu audiovisueel is, dan wel de schrijvende pers." Dat zei Vlaams Mediaminister Sven Gatz (Open Vld) vanmiddag in het parlement na een vraag van Wilfried Vandaele (N-VA).

Vandaele ondervroeg de minister over de brief die de krantenuitgevers afgelopen zomer naar de VRT stuurden. Daarin deden ze hun beklag over de nieuwe website VRT NWS, die Deredactie vervangt. De site zou te veel nadruk leggen op tekstberichten en daarmee de concurrentie aangaan met de online kranten, wat in strijd is met de beheersovereenkomst tussen de VRT en de Vlaamse regering.

"De VRT geeft toe dat de verhouding tussen tekst en video op dit moment nog niet correct is", aldus de minister. Dat komt omdat VRT NU nog niet geïntegreerd is in de website, maar ook omdat het personeel nog wordt opgeleid. Gatz nam wel aantstoot aan het interview met Brecht Decaestecker, hoofdredacteur digitaal van de VRT, in De Morgen. "Als hoofdredacteur heb je een uitvoerende rol en probeer je gewoon je job zo goed mogelijk te doen: de best mogelijke actualiteit te brengen voor de Vlaming", zei Decaestecker daarin. "Dan moet je je van de rest niet al te veel aantrekken. Ik zit niet in de directie en sluit geen beheersovereenkomsten."

De minister vond de insinuatie dat de rest van het personeel maar zijn gang kan gaan misplaatst. "Ik weet ook dat er intern op gewezen is dat dit niet de ideale manier is om naar buiten te communiceren", zei Gatz. De wrevel tussen de openbare omroep en de privé loopt immers weer op. "Ik wil dat deze onrust, die eigenlijk permanent woekert en die door dit punt weer tot kristallisatie komt, tegen het einde van het jaar van de baan is en dat er een nieuwe modus vivendi kan worden gevonden", aldus Gatz.

Wilfried Vandaele wees er nog eens op dat zowel het parlement - in een resolutie - als de regering de openbare omroep uitdrukkelijk hebben gevraagd om het broze ecosysteem in de media niet te verstoren. "De VRT lacht met wat wij vanuit het parlement en de regering vragen. Wij steunen de openbare omroep en waarderen de personeelsleden die het beste van zichzelf geven om kwaliteit te leveren, maar de VRT moet ophouden met telkens weer de grenzen op te zoeken van wat de beheersovereenkomst toelaat. Dat is geen goede zaak voor met medialandschap, en ook niet voor de VRT zelf."

