Gatz over erediensten op VRT: "Ik vraag mij af wie voor God speelt"

16u57

Mediaminister Sven Gatz (Open Vld). Het is volstrekt onduidelijk wie bij de VRT beslist over de uitzending van de erediensten. Dat zei mediaminister Sven Gatz (Open Vld) donderdag in het Vlaams Parlement na een vraag van Wilfried Vandaele (N-VA). "Is het de voorzitter? Is het de gedelegeerd bestuurder? Is het de raad van bestuur? Is het het directiecomité? Ik weet het niet, hoor."

De minister maakte vorige week duidelijk geen voorstander te zijn van het uitzenden van erediensten op de openbare omroep. Hij deed dat nadat de VRT had bekendgemaakt ook islamitische diensten aan bod te zullen laten komen.

Een week later is zijn ergernis nog niet gaan liggen. "Op dit ogenblik vraag ik mij af wie voor God speelt", zei hij vandaag. "Er worden dertig rooms-katholieke erediensten uitgezonden en de rest moet maar tevreden zijn met een toegeworpen been, zoals een brave hond. Excuseer mij voor het woordgebruik, maar het is zo. Het is niet te verantwoorden, op welke objectieve grond dan ook, dat men op dit ogenblik zegt: die godsdienst heeft er dertig en de anderen hebben er twee." Ofwel moeten alle religies dus gelijk worden behandeld, ofwel stopt men met de rechtstreekse uitzending en komt religie aan bod in de redactionele programma's, vindt Gatz.

Dat de discussie voortvloeit uit de beslissing van de VRT om islamitische erediensten te gaan uitzenden, vindt de minister ongelukkig, omdat hij geenszins de moslims wil viseren. "Laten we inderdaad zeggen dat ik mijn kans heb gezien, naar aanleiding van een bijkomende eredienst, welke het ook zou geweest zijn, om dit debat te heropenen."

"Ik ben geen atheïst"

De liberaal ging tot slot zelfs even in op zijn eigen geloofsovertuiging: "Als ik mij vandaag moet positioneren, zou ik zeggen dat ik meer ongelovig ben dan gelovig, maar ik ben geen atheïst. Het is een complex gegeven en ik behoud mij, als rationele mens, dit element van onduidelijkheid voor."

De uitzending van de erediensten komt in de loop van de komende weken op de agenda van de Vlaamse regering.

