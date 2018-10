Gatz: "Nog zeer veel vragen rond betaalde uitzendingen VRT"

SVM

10 oktober 2018

17u15

Bron: Belga

0

"Ik heb een eerste reactie gekregen van de VRT, maar er blijven nog zeer veel vragen over." Dat zei Mediaminister Sven Gatz (Open Vld) in het Vlaams Parlement na vragen over de betaalde radio-uitzendingen op verplaatsing. "Het is niet goed voor de geloofwaardigheid van de openbare omroep dat geen volledig antwoord gegeven wordt."