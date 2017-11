Gatz denkt aan meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag: "Het wordt te veel weggelachen" SVM

13u01

Bron: Belga 1 BELGA Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz heeft een maand geleden voorgesteld om een sectormeldpunt voor grensoverschrijdend gedrag op te richten. D e culturele wereld vroeg tijd om het voorstel te overwegen. Dat verklaarde de Open Vld-minister vandaag in 'De Zevende Dag'. "Het fenomeen wordt veel te veel weggelachen en dat begrijp ik niet", klonk het.

Gatz benadrukte dat hij als voogdijminister niet te oordelen heeft over de beslissing van de VRT om de overeenkomst met Bart De Pauw te beëindigen. "Maar wanneer er gegronde redenen zijn om dat te doen, is het goed dat er een duidelijke beslissing genomen is. Of die niet te drastisch is? Daar moet het gerecht over oordelen. Er mogen in ieder geval geen compromissen over gesloten worden. In een machtsrelatie is een (kleine) toespeling niet onschuldig", aldus Gatz.

Hij pleitte ook voor meer empathie voor mensen die met grensoverschrijdend gedrag geconfronteerd worden. "Zoiets is onder geen enkel beding toelaatbaar."

"Waarom worden die onvoldoende aangesproken?"

Volgens de minister zijn er in de cultuursector voldoende kanalen om grensoverschrijdend gedrag te melden: nationaal het nummer 1712 en op bedrijfsniveau de preventieadviseur of vertrouwenspersoon. "Maar waarom worden die onvoldoende aangesproken?", vroeg hij zich af. Misschien omdat het slachtoffer zich in een kleine organisatie de vraag stelt wat de gevolgen kunnen zijn van een klacht voor de verdere carrière.

Daarom denkt hij aan een sectormeldpunt. "Maar we moeten opletten dat we niet over de meldpunten struikelen", klinkt het.