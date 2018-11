Gasturbines in Genk werken opnieuw om stroomtekort deze winter te vermijden HA

16 november 2018

16u46

Bron: Belga 0 Twee gasturbines van de elektriciteitscentrale van Langerlo zijn sinds gisteren opnieuw operationeel. Dat heeft Engie Electrabel, dat de turbines huurt, bekendgemaakt. Het inzetten van de turbines moet bijdragen aan het verzekeren van de bevoorradingszekerheid deze winter.

In april vorig jaar werd de thermische centrale van Langerlo failliet verklaard. Begin dit jaar gaf de stad Genk positief advies aan de eigenaar, vastgoedgroep Global Real Estate, om de installaties en gebouwen te slopen.

Een deel van de centrale van Langerlo wordt evenwel gehuurd door Engie Electrabel. Het gaat om twee gasturbines met elk een vermogen van 44 megawatt. De eenheden zullen heel de winter beschikbaar zijn om stroom te produceren indien nodig.



De vergunningen voor het uitbaten van de twee gasturbines zijn toegekend. Om de eenheden weer gebruiksklaar te maken, zijn de nodige testen uitgevoerd op de site.

Een twintigtal medewerkers van Electrabel, die vroeger tewerk gesteld was in de centrale van Langerlo, is ingeschakeld voor het uitbaten van de turbines deze winter.