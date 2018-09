Gasontploffing blaast twee huizen weg in Jurbeke: zeven gewonden jv

01 september 2018

18u39

Bron: belga 3 In Jurbeke (Jurbise), in de provincie Henegouwen, heeft een gasontploffing deze namiddag twee huizen weggeblazen.

Zeven mensen raakten door de explosie lichtgewond, drie van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er wordt nog voort gezocht naar mogelijke slachtoffers. Dat hebben de gemeentelijke autoriteiten bekendgemaakt tijdens een persmoment.

Volgens sudinfo.be vond de gasontploffinger rond 16u35 plaats langs de weg naar Ath. De situatie is onder controle en de gastoevoer werd onderbroken. Over de oorzaak van de explosie is nog geen duidelijkheid.