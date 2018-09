Gasontploffing blaast twee huizen weg in Jurbeke: zeven gewonden, één dode jv

01 september 2018

18u39

Bron: belga 14 In Jurbeke (Jurbise), in de provincie Henegouwen, heeft een gasontploffing deze namiddag twee huizen weggeblazen. Zeven mensen raakten door de explosie lichtgewond, drie van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. 's Nachts werd onder het puin ook het levenloze lichaam aangetroffen van een vijftiger, die in het huis woonde dat het zwaarst getroffen werd door de explosie.

Er geldt een grote veiligheidszone. Door Jurbeke rijden via de route d'Ath is niet mogelijk, en dat zal zo blijven voor een flink deel van de nacht.



Door de explosie raakten zeven mensen lichtgewond, waaronder een jong kind. Drie van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht, één persoon blijft vandaag nog ter observatie in het ziekenhuis.



De explosie vernielde twee woningen en beschadigde zeker vijfentwintig andere huizen. Een gaslek zou mogelijk aan de basis gelegen hebben. Er is een onderzoek gestart om de precieze oorzaak te achterhalen.