Gasontploffing blaast huis weg in Jurbeke

01 september 2018

In Jurbeke (Jurbise), in de provincie Henegouwen, heeft een gasontploffing deze namiddag een huis weggeblazen. Het is nog niet duidelijk of er op het moment van de explosie mensen aanwezig waren.