Gaslek in Kortrijk door wegwerkzaamheden

In de Doorniksewijk in Kortrijk is vanmorgen een gaslek ontstaan in een middendrukleiding. Het lek is ontstaan rond 8.15 uur tussen de Beverlaai en de Loofstraat waar wegwerkzaamheden bezig zijn. De omgeving werd verkeersvrij gemaakt en er moesten ook enkele omwonenden geëvacueerd worden.

Uiteindelijk ging het om een twaalftal mensen. De rest van de omwonenden en handelaars werd gevraagd binnen te blijven. Wie wou kon het pand verlaten.

Ondertussen is het lek gedicht maar nog niet hersteld. Omstreeks half tien bleek de situatie onder controle en mochten de bewoners terug naar hun woonst.