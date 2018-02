Gaslek in Gents flatgebouw: bewoners geëvacueerd Jürgen Eeckhout

08 februari 2018

19u37

Bron: Eigen berichtgeving 1 De brandweer heeft deze avond een appartementsgebouw van elf verdiepingen in de Kikvorsstraat in Gent geëvacueerd na een gaslek. Het lek situeert zich in het gebouw. Omdat er een sterke gasgeur hing, namen de hulpdiensten geen enkel risico.

Uiteindelijk zijn 59 mensen opgevangen in het lokale dienstencentrum. De andere bewoners konden terecht bij familie en vrienden. De oorzaak van het gaslek is nog niet duidelijk. Er is een gespecialiseerde firma ingeschakeld die het lek moet dichten. Voorlopig is het nog altijd niet geweten of de bewoners in de loop van de avond kunnen terugkeren naar hun woning.