Gaslek in Brugse stationsbuurt gedicht HA

03 mei 2018

17u11

Bron: Krant van West-Vlaanderen, Radio 2 West-Vlaanderen, Politie Brugge 147 Een gaslek heeft deze namiddag de omgeving van het station van Brugge opgeschrikt. De buurt werd afgesloten en dat veroorzaakte veel verkeershinder. Het lek is inmiddels gedicht en het verkeer kan weer door, meldt de politie op Twitter.

Tijdens werken in het Albertpark werd rond 15.45 uur ter hoogte van de Oostmeers een gasleiding geraakt. Het bleek om een middendrukleiding te gaan. Er hing een sterke gasgeur en het lek was ook duidelijk te horen. Eandis kwam snel ter plaatse om het gaslek te dichten, maar tijdens de herstellingswerken werd de Albert I-laan ter hoogte van het station afgesloten. Van aan de Kiss&Ride-zone aan de voorkant van het station tot aan de Unescorotonde was enkele uren geen verkeer mogelijk. Door het gaslek reden er tussen het station en 't Zand ook geen bussen. Een nabijgelegen hotel werd uit voorzorg geëvacueerd.

Rond 19 uur kon het verkeer langs de Albert I-laan hervatten, meldt de lokale politiezone Brugge op Twitter.