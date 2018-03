Gaslek aan station Diksmuide gedicht, geëvacueerde buurtbewoners kunnen naar huis Jelle Houwen

28 maart 2018

11u02

Bron: Eigen berichtgeving - Belga 4 Het gaslek aan het station van Diksmuide is ondertussen gedicht, bevestigt de brandweerzone Westhoek. Tijdens de interventie werden 18 buurtbewoners uit voorzorg geëvacueerd. Het treinverkeer tussen De Panne en Diksmuide kan hervatten.

Het lek in de middendrukleiding ontstond rond 8.30 uur tijdens graafwerken in de Bortierlaan. Uit voorzorg werd het treinverkeer tussen Lichtervelde en De Panne stilgelegd. De NMBS zette op het traject wel vervangbussen in. Infrax kwam ter plaatse om het gaslek te dichten.

Het centrum van Diksmuide was tijdelijk afgesloten, waardoor alle verkeer moest omrijden.