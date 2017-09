Gasflessen met lont gevonden bij bedrijf van militair materiaal in Herstal EB

18u36

Bron: Belga 0 photo_news Op de site van Forges de Zeebrugge in Herstal bij Luik is vanochtend een tuig gevonden dat doet denken aan explosieven. Het gaat om aan elkaar bevestigde kleine gasflessen die verbonden zijn met een lont. Dat zegt het parket van Luik, die daarmee informatie bevestigt van Sudpresse.

Het waren arbeiders die omstreeks 8 uur een kleine rookpluim zagen vanop het dak van een van de gebouwen op de site, die gespecialiseerd is in de fabricage van militair materiaal. Het parket specificeert dat het niet om explosieven ging, maar om kleine gasflessen verbonden met een lont. De ontmijningsdienst van het leger kwam ter plaatse en kon het tuig snel neutraliseren. Ook het labo van de politie kwam ter plaatse. Er is een onderzoek gestart. Het parket stelde nog dat na vaststellingen besloten werd dat het tuig geen grote schade zou kunnen hebben aangericht.