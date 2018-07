Gasflessen aangetroffen in ontplofte woning in Jalhay: "parket gaat uit van zelfdoding" bvb

30 juli 2018

15u20

Bron: Belga 0 De onderzoekers van de ontploffing gisteren van een woning in Sart-lez-Spa, deelgemeente van Jalhay, gaan nu vrijwel zeker uit van de piste van zelfdoding. Dat meldt het parket van Verviers.

Onder het puin werd gisteren het lichaam teruggevonden van de bewoner van het compleet verwoeste huis. Volgens magistrate Vanessa Clérin gaat het om een geval van zelfdoding. Er werden namelijk heel veel gasflessen aangetroffen in de woning.

Een man van in de zeventig kwam om bij de explosie. Zijn vriendin was niet aanwezig in het huis op het moment van de ontploffing.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan in België terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.