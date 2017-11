Gasfles ontploft in Affligem: bewoner was kippen aan het slachten Tom Vierendeels

Bron: Eigen berichtgeving 28 Mozkito De inwoners van Teralfene, een deelgemeente van Affligem in Vlaams-Brabant, werden deze namiddag opgeschrikt door een ontploffing. Die vond plaats in een stalletje achter een woning in de Steenbergstraat.

“De man was kippen voor eigen gebruik aan het slachten”, verduidelijkt burgemeester Walter De Donder (CD&V). “Om de dieren te pluimen had hij warm water nodig, wat hij voorzag door water te verwarmen met een gasfles.” Maar toen de man even de ruimte had verlaten, liep het mis. De gasfles ontplofte en de stal stond onmiddellijk in lichterlaaie.

De Civiele Bescherming uit Liedekerke was heel snel ter plaatse en kon de vlammen vrijwel meteen doven, waardoor een tussenkomst van de brandweerzone Vlaams-Brabant West niet meer nodig was. De bewoner bleef ongedeerd en er is ook geen brand- of rookschade aan de woning. Tijdens de interventie bleef de Steenbergstraat afgesloten, wat lichte verkeershinder met zich meebracht.

