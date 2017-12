GAS-boete voor seksuele intimidatie? “Men moet ernstig blijven. Eens fluiten op straat mag toch niet beboet worden?” ADN

23u46

Bron: ATV 16 Belgaimage Advocaat Walter Damen. Dat steeds meer gemeenten seksuele intimidatie wil aanpakken met GAS-boetes kan er bij de bekende Antwerpse advocaat Walter Damen niet in. Hij noemt dat op ATV “een buitengewoon slecht idee” en vindt dat de slinger volledig aan het doorslaan is in het #MeToo-tijdperk.

Iemand beledigen of nafluiten op straat kan in Sint-Niklaas voortaan een GAS-boete van 350 euro opleveren. Ook in Brussel, Boom en Mechelen moeten overtreders een boete betalen. Dat seksueel geweld en seksuele intimidatie worden aangepakt, vindt strafpleiter Walter Damen niet meer dan normaal. “Maar men moet ook wel ernstig blijven”, zegt hij.

“Eens een keer fluiten op straat naar iemand zou nu toch niet beboet mogen worden? Seksuele intimidatie mag niet. Als het bij een fluitsignaal blijft, dan is dat iets normaal. Verder mag men uiteraard niet gaan. Maar dat beseft iedereen en is al in onze strafwet ingeschreven. Hou het dus ook gewoon in onze strafwetgeving en hevel het zeker niet over richting de GAS-boetes”

Advocaat Jos Vander Velpen deelt die mening en stelt zich ook vragen bij de beoordeling van intimidatie door een gemeentelijke ambtenaar. “Hoe gaan zij dat bepalen, dat er sprake is van seksuele intimidatie? Voor de ene is fluiten op straat misschien al seksuele intimidatie, voor een andere weer niet. Diegene die dat vaststelt, gaat zich dus moeten beroepen op zijn eigen moraal en zo glijdt men af naar een soort morele ordehandhaving, waarbij er heel veel willekeur aan te pas kan komen. Dat vind ik geen goede zaak.”