Garantiefonds Reizen betaalde al 10 miljoen euro terug aan reizigers na faillissement Thomas Cook ttr

12 februari 2020

19u42

Bron: belga 2 Het Garantiefonds Reizen heeft de kaap van 10 miljoen euro uitbetalingen overschreden na het faillissement van touroperator Thomas Cook. Dat meldt directeur Mark De Vriendt vandaag. Hiermee is ongeveer 30 procent van de terugbetalingsdossiers afgewerkt en zijn circa 14.300 reizigers terugbetaald.

Thomas Cook in België werd eind september failliet verklaard, nadat de gelijknamige Britse moedermaatschappij eerder was omgevallen. Daarop werd het Garantiefonds Reizen, opgericht en gefinancierd door de reissector, ingeschakeld om eerst de circa 13.000 gestrande reizigers naar huis te brengen en dan om diegenen die door het faillissement hun reisplannen in het water zagen vallen, terug te betalen. Eind november kon het fonds de eerste reizigers terugbetalen.

Als de dossiers administratief in orde zijn, worden vanaf nu de vertrekken tot en met de tweede helft van november 2019 terugbetaald, aldus De Vriendt. Het claimcenter van het Garantiefonds Reizen blijft volgens hem op schema om de grote meerderheid van de dossiers tegen mei af te ronden.