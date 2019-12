Garantiefonds betaalde al duizendtal dossiers uit na faillissement Thomas Cook, nog 21.000 dossiers te gaan HLA

12 december 2019

16u40

Bron: Belga 0 Het Garantiefonds Reizen heeft na het faillissement van touroperator Thomas Cook eind september nu al een duizendtal dossier uitbetaald. Het gaat om 2.069 reizigers, goed voor een bedrag van anderhalf miljoen euro, zegt Mark De Vriendt, directeur van het Garantiefonds Reizen.

In totaal werden zowat 83.000 reizigers getroffen door het faillissement van touroperator Thomas Cook in België. Er moesten 13.000 reizigers die op dat moment op reis waren, gerepatrieerd worden. De anderen zagen hun reisplannen in het water vallen. Die reizigers kunnen via de website van het Garantiefonds een claim indienen. Het gaat om ongeveer 22.000 dossiers.

Voor de verwerking van de claims -een operatie van ongeziene omvang voor het Garantiefonds Reizen- werd een claimcenter opgericht. Eind november werden de eerste afrekeningen verstuurd, intussen zit men aan duizend betalingen. “We verwachten dat het tempo nog zal versnellen”, zegt De Vriendt. Hij hoopt binnen zes maanden de overgrote meerderheid (90 procent) van de dossiers rond te hebben.

De dossiers worden chronologisch verwerkt, op basis van de vertrekdatum. Reizigers die al een dossier indienen en een bevestigingsmail ontvingen, moeten niet ongerust zijn dat zij nadien een tijdje niets vernemen.

30 miljoen

Tijdens de afwikkeling van de dossiers kreeg het Garantiefonds al te maken met onder meer verkeerde rekeningnummers, fouten in het mailadres, eisers die niet meer reageren, enzovoort. Het fonds zei eerder al dat het verwacht dat de hele afwikkeling van het faillissement van Thomas Cook meer dan 30 miljoen euro zal kosten, een ruwe schatting. Dat bedrag omvat de vergoedingen aan de getroffen reizigers, de betaling van hotels in het buitenland en de repatriëringskosten.

Het Garantiefonds Reizen is een verzekeraar die door de reissector zelf werd opgericht. Het zijn ook de touroperators en reisbureaus die het fonds spijzen. Er komt dus geen belastinggeld aan te pas, benadrukt De Vriendt nog. “Het verschil met Duitsland is frappant. Daar zou de overheid voor meer dan 200 miljoen euro moeten tussenkomen omdat de verzekering niet volstaat. Wij beschikken over voldoende garanties om de schade te vergoeden.”