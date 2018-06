Garage in Mortsel vat vuur door werken aan bromfiets VTT

16 juni 2018

13u56

Bron: eigen berichtgeving 3

Drie personen zijn zaterdagvoormiddag lichtgewond geraakt bij een brand in de Lieve Gruyaertstraat in Mortsel. De brand ontstond in de garage van de woning bij werken aan een bromfiets. De garage is grotendeels uitgebrand. De rest van de woning liep ook ernstige rookschade op. De bewoners krijgen tijdelijk onderdak bij familie.

