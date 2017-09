Gamende vader (22) die huilende baby schedelbreuk sloeg vervolgd voor poging doodslag mvdb

Bram L. en zijn zoontje. De Brugse raadkamer heeft een 22-jarige Westendenaar naar de correctionele rechtbank verwezen voor poging tot doodslag op zijn toen twee maanden oude zoontje. Bram L. deelde een vuistslag uit toen de baby hem bleef storen tijdens een videospelletje.

Het was niet de eerste keer dat de jonge vader zijn zelfbeheersing verloor. Zo gooide hij de baby al ruw in de zetel en sloeg hij het kind een blauw oog. Ook voor die feiten zal hij zich voor de strafrechter moeten verantwoorden. L. liep eerder ook al veroordelingen op voor drugs en weerspannigheid.

Op zondag 4 september 2016 liep het echter helemaal mis. Bram L. kon niet verdragen dat D. om aandacht bleef schreeuwen tijdens zijn videospelletje FIFA. De Westendenaar sloeg met zijn vuist op het hoofd van zijn zoontje. Toen de moeder van D. wakker werd, brachten ze het kind naar het ziekenhuis. Daar werden twaalf breuken in de schedel vastgesteld.

De raadkamer besliste dinsdagochtend om L. voor poging tot doodslag naar de strafrechter te verwijzen. Zijn aanhouding werd ook opnieuw verlengd. Het proces voor de Brugse correctionele rechtbank gaat daardoor al binnen enkele weken van start.

De moeder van het slachtoffertje was in het begin van het onderzoek ook even verdacht, maar werd door de raadkamer buiten vervolging gesteld.