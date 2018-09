GAIA overschrijdt kaap van 50.000 leden: “België is nog geen paradijs voor dieren” avh

02 september 2018

10u21 0 Dierenrechtenorganisatie GAIA heeft de kaap van 50.000 leden overschreden en versterkt daarmee zijn positie als grootste Belgische ledenorganisatie die opkomt voor dierenwelzijn en dierenrechten. “We vormen vandaag meer dan ooit de stem der stemlozen die niet voor zichzelf kunnen opkomen”, zegt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. “Die brede steun blijft zeer belangrijk, want de komende jaren staan ons nog grote uitdagingen te wachten.”

GAIA heeft in de huidige legislatuur nog meer zijn stempel gedrukt in de strijd tegen dierenleed. Zo werd onverdoofd slachten in Vlaanderen en Wallonië bij wet verboden, is de sterilisatie van katten nu in het hele land verplicht en mogen pelsdieren niet langer gekweekt worden voor bont. De Vlaamse regering besliste ook nog het dwangvoederen van eenden en ganzen voor de productie van foie gras te verbieden.

"Nog veel werk aan de winkel"

“In een kwarteeuw GAIA staat Dierenwelzijn onmiskenbaar op de breed maatschappelijke en politieke agenda”, weet Michel Vandenbosch. “We gaan vooruit maar het Koninkrijk der Belgen is nog geen aards paradijs voor dieren. Er is nog veel werk aan de winkel.”

Omdat GAIA geen overheidssubsidies geniet, is het volledig afhankelijk van de financiële steun van de leden, giften en legaten voor acties en campagnes. Daarnaast zetten 200 vrijwilligers zich in voor de organisatie.