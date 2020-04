Gaia kreeg al driehonderd vragen over corona en dieren in week tijd

Dierenrechtenorganisatie Gaia startte op maandag 30 maart een gratis nummer waar mensen vragen kunnen stellen over corona en dieren. “Tussen die maandag en vorige vrijdag 3 april kregen we driehonderd oproepen met vragen”, zegt Gaia-directeur Ann De Greef. Daarnaast kreeg onze pagina met vragen en antwoorden (Q&A) zo'n vijfduizend bezoekers. En ook via Facebook Messenger en via e-mails kregen we tal van vragen binnen.”