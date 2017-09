Gaf oplichter advies aan minister Van Overtveldt? ASTRID¿ROELANDT

23u37 0 N-VA Brasschaat, Photonews "Insinuaties", zo noemt minister van Financiën en Fiscale Fraudebestrijding Johan Van Overtveldt (N-VA, rechts) de aantijging als zou de veroordeelde fraudeur Marc Stockbroekx, tot voor kort bestuurslid van N-VA Brasschaat, de pen hebben vastgehouden bij het opstellen van een nieuwe procedure, bedoeld op fraude te bestrijden. Een oplichter zou mee de pen hebben vastgehouden van een nieuwe procedure, bedoeld op fraude te bestrijden. Dat legt Terzake bloot. "Insinuaties", volgens het kabinet van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA).

Marc Stockbroekx, tot voor kort bestuurslid bij de Brasschaatse N-VA, is al verschillende keren veroordeeld voor onder meer bedrieglijk faillissement en verduistering. Toch is hij ontvangen op het kabinet van de minister van Financiën. Stockbroekx probeerde een wetswijziging in zijn voordeel te laten uitdraaien. Van Overtveldt stuurde de man naar eigen zeggen snel wandelen, en de aangepaste regelgeving is nadelig voor Stockbroekx, benadrukt het kabinet.

Lees ook Spanning binnen federale regering over taks op effectenrekeningen

Veroordeeld tot celstraf

Toch is het frappant dat een veroordeeld oplichter zich zomaar een weg baant naar het kabinet Financiën. Valsheid in geschrifte, verduistering, bedrieglijke faillissementen, misbruik van vertrouwen. De kerfstok van Mark Stockbroeckx is een hele eik. Kortgeleden plaatste hij nog gps-trackers onder de bedrijfswagens van zijn concurrenten. Daarvoor is hij veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf. Eerder werd hij ook veroordeeld omdat hij misbruik maakte van het vertrouwen van een persoon met een handicap en met een hele som geld ging lopen. 500.000 euro moest hij uiteindelijk terugbetalen van de rechter, maar de familie van het slachtoffer heeft nog geen geld gezien.



Wil je weten hoe de veroordeelde fraudeur op het kabinet van de minister van fraudebestrijding belandde, en hoe de minister garandeert dat er niets aan de hand is? Lees het in onze Plus-zone, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken gratis.