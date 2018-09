Gaat Syriëstrijder veroordeeld voor terroristische moord vrijuit omdat uitgebreid psychiatrisch onderzoek uitblijft? ADN

19 september 2018

20u03

Bron: Belga 12 Negen maanden nadat het proces van teruggekeerde Syriëstrijder Hakim E. (26) werd stilgelegd voor een zogenaamde inobservatiestelling, is vandaag een voorstel op tafel gelegd dat daaraan tegemoetkomt. De verdediging vindt het voorstel echter onvoldoende. Het vraagt het Antwerpse hof van beroep om het verval van de strafvordering uit te spreken. Dat zou betekenen dat Hakim E., die voor terroristische moord terechtstaat, vrijuit gaat.

Hakim E. uit Vilvoorde was lid van Sharia4Belgium en trok in 2012 naar Syrië. Hij zou er een sjiiet hebben doodgeschoten, omdat diens familie het vereiste losgeld niet kon betalen. In 2013 keerde E. met hersenschade door een granaataanval terug naar België. In februari 2017 werd hij veroordeeld tot 28 jaar cel voor terroristische moord. De twintiger ging in beroep. Zijn advocaten vroegen het hof om een uitgebreid psychiatrisch onderzoek, omdat ze twijfelen aan zijn toerekeningsvatbaarheid.

In de praktijk niet mogelijk

Om daar goed over te kunnen oordelen, is volgens de aangestelde psychiaters een residentiële observatie van meerdere weken nodig, gelet op de complexe medische en psychische toestand van de Syriëstrijder. Maar in onze gevangenissen is zo'n inobservatiestelling in de praktijk niet mogelijk. Het hof besliste in december in een tussenarrest dat het federaal parket toch de nodige stappen moest ondernemen om het te laten plaatsvinden.

De federale magistraat heeft nu samen met de penitentiaire administratie een voorstel uitgewerkt dat daar zoveel mogelijk aan beantwoordt en waarbij Hakim E. zou worden overgebracht naar de gevangenis van Sint-Gillis. De psychiaters kunnen zich echter niet volledig vinden in het voorstel en de verdediging bijgevolg ook niet.

Iedereen zal moord en brand schreeuwen, maar als de regering de wet over de inobservatiestelling uitvoerbaar had gemaakt, dan was er nu geen probleem geweest Advocaat Walter Damen

"De inobservatiestelling kan niet worden uitgevoerd zoals het moet en dus worden de rechten van verdediging geschonden en moet het hof het verval van de strafvordering uitspreken. Iedereen zal moord en brand schreeuwen, maar als de regering de wet over de inobservatiestelling uitvoerbaar had gemaakt, dan was er nu geen probleem geweest", stelde advocaat Walter Damen. Het hof velt op 17 oktober een tussenarrest over de kwestie.