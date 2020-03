Gaan scouts- en chirokampen deze zomer door? Dit zeggen de nationale afdelingen HR

31 maart 2020

19u53

Bron: Belga 8 Binnenland Scouts en Gidsen Vlaanderen en Chirojeugd Vlaanderen stellen zich voorlopig afwachtend op in verband met de zomerkampen. Ze raden de groepen wel aan om de kampvoorbereidingen verder te zetten. "Het is belangrijk om kinderen en jongeren hoopvol te stemmen naar de zomer toe en de kampen te blijven voorbereiden, maar ook al te kijken naar alternatieven", zegt woordvoerder van Scouts en Gidsen Vlaanderen Jan Van Reusel.

Van Reusel benadrukt dat het nu het moment is voor de jeugdbewegingen om in te zetten op vindingrijkheid en veerkrachtigheid. Zo kunnen kampen ingekort worden, georganiseerd in kleinere groepen of kunnen groepen in hun eigen gemeente of op het eigen terrein op kamp gaan. Er zijn ook digitale mogelijkheden. “Uiteraard moet die fantasie-oefening passen binnen wat de maatregelen toelaten”, aldus de woordvoerder.

Ook bij Chirojeugd Vlaanderen wordt aan de groepen gevraagd om de kampvoorbereidingen voorlopig voort te zetten, maar wel op een lager tempo. “Het is moeilijk om concrete adviezen te geven, maar voorlopig gaan we ervan uit dat de kampen kunnen doorgaan”, zegt woordvoerder Niels De Ceulaer. Wel raadt de nationale leiding aan om een deel van de kosten en de reservaties uit te stellen en goed uit te zoeken wat de voorwaarden zijn in geval van annulering.

Voor buitenlandse kampen raden beide jeugdbewegingen aan om de voorbereiding on hold te zetten en voorlopig zeker geen nieuwe boekingen te doen.

Examens in juli

Ondertussen heeft de KU Leuven laten weten de examenperiode met een week te verlengen tot 4 juli. Ook dat kan de organisatie van de kampen bemoeilijken. “Dit kan leiden tot een herverdeling van de taken”, zegt Van Reusel, die benadrukt dat ook hier de nodige creativiteit nodig is. De Ceulaer meldt dat maar weinig chirokampen begin juli plaatsvinden, maar dat bepaalde kampen wel al vastliggen. “Ook daar moeten de groepen bekijken hoe ze het gaan aanpakken.”

Van Reusel roept tot slot op tot een overleg op een zo hoog mogelijk niveau met alle organisaties die kampen organiseren, om te bekijken wat de mogelijkheden zijn en om ervoor te zorgen dat iedereen met gelijke kansen aan de start kan staan. Dat kan belangrijk zijn als bijvoorbeeld op grote schaal kampplaatsen geannuleerd moeten worden als kampen niet mogen doorgaan. De Ceulaer vindt dat een goed voorstel, maar wijst er ook op dat er nu ook al overleg plaatsvindt binnen de bestaande structuren en dat daar ook verder moet op worden ingezet.

