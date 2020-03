Gaan ouders zelf les moeten geven? En wordt de zomervakantie ingekort? Minister Ben Weyts beantwoordt 5 vragen KVDS

31 maart 2020

20u08 6 Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft in het VTM Nieuws toelichting gegeven over zijn plan om scholen na de paasvakantie nieuwe leerstof te laten geven aan hun leerlingen, ook als ze dan nog niet open zouden mogen gaan door de quarantainemaatregelen van onze regering. Hij beantwoordde ook een hele reeks vragen van kijkers en lezers van HLN.



Weyts maakte maandag - na overleg met het onderwijsveld - zijn plan bekend voor ‘preteaching’: als de scholen door de coronamaatregelen niet meteen open kunnen gaan na de paasvakantie, zullen leerkrachten sowieso overgaan tot het aanleren van nieuwe leerstof. Daarop zal dan verder worden gebouwd als de leerlingen weer naar de vertrouwde schoolbanken mogen terugkeren.

Hoe dat precies in zijn werk zal gaan? “We gaan zowel ouders als leerkrachten hier goed op voorbereiden”, verzekert Weyts. “Tegen eind deze week zullen we hen daarvoor de nodige richtlijnen en handvatten aanbieden.”



Om ervoor te zorgen dat kinderen die thuis geen computer hebben niet uit de boot vallen, worden momenteel ook volop laptops ingezameld via de campagne Digital for Youth. “We hebben onder meer aan bedrijven gevraagd om zo veel mogelijk laptops in te leveren die ze niet meer gebruiken”, aldus Weyts. “We hebben er in totaal 12.500 nodig en zitten nu aan iets meer dan 8.000.”

Het plan roept flink wat vragen op bij de kijkers van VTM Nieuws en de lezers van HLN. Die beantwoordde de minister in de studio.

1. Mijn kinderen zitten in het middelbaar, ik snap niks van hun wiskunde: hoe zou ik hen kunnen helpen met nieuwe leerstof?

“Het is niet de bedoeling dat ouders zelf les gaan geven”, benadrukt minister Weyts. “Ze moeten wel in de gaten houden dat hun kind de lessen goed opvolgt. Het belangrijkste wat ze eigenlijk kunnen doen, is zorgen voor een vast stramien, vaste leermomenten op een dag. Dat kinderen een ritme hebben, met vaste uren.”

2. Mijn man en ik werken in de zorg, wij kunnen niet ook nog leraar spelen.

“Voor mensen in de zorg hebben we de afgelopen weken al altijd gezorgd dat er opvang is in de scholen en dat zal zo blijven", aldus Weyts. “Hetzelfde geldt voor andere mensen met een essentieel beroep; in logistiek, de veiligheid en de distributie, bijvoorbeeld. Dat is het minste wat we voor hen kunnen terugdoen.”

3. Ik bereik sommige leerlingen al drie weken niet, met nieuwe leerstof zijn we die helemáál kwijt.

“Als je bepaalde leerlingen niet kan bereiken, ondanks het feit dat ze wel geconnecteerd zijn, kan je hen misschien wel triggeren met nieuwe leerstof”, aldus Weyts. “Dat kan hen doen beseffen dat ze niet achter kunnen blijven. Maar ouderlijke verantwoordelijkheid speelt hier ook een rol.” Weyts roept daarnaast de scholen op om te handelen. “Als je hoort dat er geen antwoord komt, contacteer dan zelf de ouders. En als je digitaal lesgeeft, organiseer dan ook digitale oudercontacten. Zodat er altijd een terugkoppeling is.”

4. Is het heropenen van de scholen wel verantwoord? Ook kinderen kunnen aan het coronavirus sterven.

“Het nieuws van het overlijden van een 12-jarig kind was vreselijk, maar dat verandert niets aan de plannen”, aldus Weyts. “Het ging hier om een erg uitzonderlijk voorval. Trouwens, het is niet de onderwijswereld die zal beslissen over de heropening van de scholen. Dat zal de Veiligheidsraad zijn, op advies van de virologen. Dit is een zaak van Volksgezondheid.”

5. Wordt de zomervakantie ingekort?

“Dat is niet de bedoeling”, verzekert Weyts. “Raken aan de zomervakantie is het laatste wat we willen doen. In ultieme noodscenario’s weet je natuurlijk nooit, maar dat is echt de allerlaatste oplossing. Je moet leerkrachten ook motiveren om aan de slag te blijven. Zeggen dat ze een maand of een halve maand minder zomervakantie krijgen, draagt daar niet toe bij. Ze hebben trouwens al zo veel gedaan de afgelopen weken.”