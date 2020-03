Gaan er veel faillissementen komen? De belangrijkste vragen uit coronaspecial VTM NIEUWS beantwoord LH

13 maart 2020

23u57

Bron: VTM NIEUWS 0 In een special van VTM NIEUWS legde nieuwsanker Dany Verstraeten deze avond enkele prangende vragen over het coronavirus voor aan Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van Unizo, en Matthias De Caluwé, CEO van Horeca Vlaanderen.

Gaan er deze periode veel faillissementen volgen?

Van Assche: “Alles hangt af van de duur van de crisis en welke maatregelen de overheid neemt om bedrijven te ondersteunen.” Van Assche denkt daarbij niet alleen aan horeca en de kleinhandel, maar ook aan de toeristische en autocarsector. “Bedrijven in het algemeen hebben al langer moeilijkheden, ondertussen zijn die alleen maar toegenomen. Er is sowieso een impact in alle bedrijven in onze economie. Als we faillissementen willen vermijden, moeten er draconische maatregelen komen van de regering om bedrijven te ondersteunen. De Vlaamse regering is al bijzonder goed van start gegaan, wat de federale regering betreft, blijf ik op mijn honger zitten. Ik verwacht ook maatregelen voor de gezondheid van onze bedrijven.”

Zijn de gevolgen van de coronacrisis zwaarder dan na de aanslagen van 22 maart 2016?

Van Assche: “Sowieso, in 2016 waren de gevolgen meer gericht op sectoren zoals hotels en de regio Brussel, op de rest van het land hadden de aanslagen minder impact. Het coronavirus legt het hele land plat, eigenlijk de hele wereld. Ook logistieke ketens raken gestoord. We zullen er dus eerst voor moeten zorgen dat het virus onder controle is, daarna moeten we de gevolgen voor de economie ondergaan.”

Gaan de kledingzaken ook in de problemen komen?

Van Assche: “Ik denk dat we sowieso breder moeten kijken, ook andere sectoren en bedrijven hebben problemen. Daarom ik stel naast (para)fiscale lastenverlagingen ook organisatorische maatregelen voor. Als er geen werk voor de mensen is, moeten ze op tijdelijke werkloosheid kunnen reken, bijvoorbeeld via het systeem van overmacht. Nu moet regering dus nog beslissen of het bij deze crisis over overmacht gaat.”

Wat is uw mening over hamsteren?

“Een leeg rek wil zeggen dat het niet is bijgevuld, niet er geen goederen meer zijn. Ik wil ook oproepen om naar de winkel te blijven gaan in de week, blijf de handelaar trouw. Zorg ervoor dat u kan blijven winkelen. Ga er naartoe. Hamsteren hoeft niet, er is genoeg voor iedereen", aldus Van Assche nog, die tot slot nog eens pleit voor steunmaatregelen als de coronacrisis voorbij is. “Er is zuurstof nodig voor de heropstanding van het land.”

Zijn de compensaties voor de horeca voldoende?

“De horeca is een sector die het traditioneel al heel moeilijk heeft. Een periode van drie weken sluiting kan tot drama’s leiden. Er mogen uiteraard geen mensen sterven, maar laat ook niet horeca sterven”, aldus De Caluwé, die reeds pleitte voor de oprichting van een ‘horecanoodfonds’. “Een hinderpremie is zeer duidelijke en concrete maatregel waarmee huur en leningen kunnen afbetaald worden. Maar er gaan drama’s gebeuren als er niet meteen meer maatregelen komen.”

De cafés en restaurants moeten vrijdag om middernacht dichtdoen. Gaat iedereen zich braaf houden aan het verbod?

“We hebben onze ondernemers opgeroepen om zich daaraan te houden. Het is ook een collectieve verantwoordelijkheid om faillissementen te vermijden. Er is geen andere uitweg als we uit de crisis willen komen.” Daarom stelt De Caluwé voor om de horecataksen te laten vallen, “liefst tot einde van het jaar”. Tot slot doet de CEO van Horeca Vlaanderen nog een warme oproep om eten af te halen bij restaurants om ze zo te blijven steunen.

