Ga eens spotgoedkoop dineren bij topchef: stormloop op reservaties voor ‘Jong Keukengeweld’ Jong Keukengeweld ‘keert tevreden terug’ MAC AVA

13 februari 2019

19u41 0 De tiende editie van ‘Jong Keukengeweld’, waarbij jongeren aan een erg scherpe prijs culinair kunnen genieten, nam een vliegende start. In vier uur tijd waren 25 van de 63 deelnemende restaurants helemaal uitverkocht. Toerisme Vlaanderen wil met de formule jongeren warm maken voor gastronomie. En dat werpt zijn vruchten af. “Vaak zien we jongeren terugkeren om met de ouders bijvoorbeeld hun verjaardag te vieren”, zegt Lode De Roover van Fleur de Lin in Zele.

Voor 49 of 59 euro worden jongeren tot 30 jaar bij (vrijwel) even jonge topchefs in de watten gelegd. De restaurants die deelnemen, hebben overigens allemaal een Michelin-ster of minstens 15/20 in Gault&Millau.



Om 8 uur vanmorgen gingen de reservatielijnen voor ‘Jong Keukengeweld’ open en in amper vier uur tijd waren 25 van de 63 restaurants volledig uitverkocht. In theorie zijn er 32.000 couverts, maar in de praktijk zijn het er minder omdat niet alle tafels maximaal worden ingevuld.

Traktatie

“Ook ik wou graag een plaatsje bemachtigen en had mijn wekker om 7 uur gezet”, zegt studente Geneeskunde Mieke Verhaeghe (20) uit Aalter. “Jammer genoeg had ik me overslapen. Gelukkig kon ik in de namiddag nog een plaatsje reserveren bij Volta in Gent, mijn favoriete restaurant. De plekjes voor het diner waren al volzet, daarom heb ik voor de lunch gekozen. Ik ga af en toe wel eens chiquer eten met mijn lief en ik houd ook van een glaasje wijn. Meestal trakteert hij, maar nu het voor een schappelijke prijs kan, is het mijn beurt om hem eens te verrassen.”

“Tomorrowland"

Lode De Roover van Fleur de Lin uit Zele is grote fan van het concept. “Ik ben al voor de vierde keer gekozen en het concept wordt steeds groter. Het lijkt wel Tomorrowland. Wanneer de lijnen open gaan, wil iedereen meteen reserveren. Pas op, ik stel maar een deel van de plaatsjes van mijn restaurant ter beschikking, want mijn trouwe klanten hebben ook in de maand maart recht op een reservatie. Ik schat dat er ongeveer 500 jongeren komen eten in het kader van ‘Jong Keukengeweld’.

(Lees verder onder de foto)

Dat zijn klanten die nog niet het budget hebben om op restaurant te gaan, maar met deze scherpe prijzen dat nu wel kunnen doen. Normaal kost het menu 85 euro, nu betalen ze 59 euro en worden ze op exact dezelfde manier in de watten gelegd als de andere klanten. Winst maak je daar niet op, maar het is een mooi visitekaartje. En ik vermoed dat die jongeren het een fijne ervaring vinden, want vaak zie ik ze wel eens terugkeren om een verjaardag te vieren met hun ouders.”

Meer reservaties

Kortom, de deelnemende jongeren keren tevreden terug. En dat is het ook het doel van Toerisme Vlaanderen: jongeren goesting doen krijgen in gastronomie. Ook bij Resengo, een populair (tot 100.000 per maand) reserveringssysteem voor restaurantbezoekers, merkt dat steeds meer jongeren graag een tafeltje reserveren. “Het aantal jongeren dat een tafel reserveert via ons systeem zit in stijgende lijn. Gemiddeld is 27 tot 30 procent jonger dan 30 jaar”, zegt Dirk Gypen. “En in de periode van Jong Keukengeweld zijn het er zelfs nog meer.”